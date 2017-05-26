المغنية الأمريكية أريانا غراندي تلغي عروضها الفنية بعد تفجير مانشستر

قررت المغنية و الممثلة الأمريكية #أريانا_غراندي إلغاء عروضها المقررة في #لندن وعدد من المدن الأوروبية، بعد التفجير الذي وقع خلال إحدى حفلاتها مؤخرا في مدينة #مانشستر البريطانية.

وجاء في البيان الصادر مؤخرا عن القائمين على أعمال غراندي أنه “تم الاتفاق على إيقاف الجولات الفنية العالمية التي تجريها أريانا مؤخرا.. جاء القرار تضامنا مع ضحايا التفجير، ولإعطائها فرصة للتفكير وتقييم الوضع”.

وأضافوا بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “نناشد الجميع ونرجوهم مواصلة دعم مدينة مانشستر وأسر الضحايا الذين مسهم هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، جميعنا مهددون بالتعرض لخطر مثل تلك الأعمال في المستقبل، لكن علينا مواصلة العمل والتغلب على تلك المخاوف معا”.

وأشاروا إلى أن غراندي غادرت بريطانيا بعد الحادثة عائدة إلى الولايات المتحدة، وألغت عددا من الحفلات في بلجيكا وبولندا وألمانيا وسويسرا، حيث سيتم إعادة ثمن التذاكر التي اشتراها الجمهور مسبقا.

يذكر أن تفجيرا إرهابيا هز قاعة مانشستر أرينا، مساء الاثنين 22 مايو الجاري، حيث كانت المغنية الأمريكية، أريانا غراندي، تحيي حفلا موسيقيا في مدينة مانشستر البريطانية، وأفادت المعلومات الأخيرة بأن 22 شخصا لقوا مصرعهم على إثر التفجير، وأصيب نحو 60 آخرين.

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