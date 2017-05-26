المغنية الأمريكية مادونا تتنزه مع ابنتيها في لشبونة بقميص بنفيكا

تجولت المغنية الأمريكية #مادونا مع ابنتيها بالتبني ستيلا وإيستير في العاصمة البرتغالية #لشبونة، وهن يرتدين قميص نادي #بنفيكا.

ونشرت المغنية صورة لهن عبر حسابها على إنستغرام، أثناء جولتها بعنوان “حيثما تبدأ الحياة”، للحظات الأخيرة لجولتها التي استمرت أسبوعاً في لشبونة.

وجاء نشر الصورة بعدما تدرب شقيق الإبنتين، ديفيد باندا (11 عاماً) الأسبوع الماضي في فريق تحت 12 عاماً ببنفيكا.

و زارت مادونا منشآت النادي، وحضرت تدريبات الفريق تحت قيادة مديره، اللاعب السابق نونو غوميش، التي تناولت معه العشاء الثلاثاء الماضي في ألكانتارا.

ونشرت “ملكة البوب” بعض الصور خلال زيارتها للبرتغال، والتي تضمنت زيارة العديد من المعالم السياحية. ( EFE )

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