بالفيديو .. غاريث بيل و مورديتش يتساءلان : أين كأس الليغا ؟

مازح لاعبي فريق #ريال_مدريد، الويلزي #غاريث_بيل، والكرواتي #لوكا_مودريتش، زملائهما عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، حيث تساءلا بصوت عالٍ: “أين الكأس؟”، أثناء الاحتفال رفقة جماهير النادي الملكي بلقب “الليغا”.

ودفع هذا التساؤل بلاعبي ريال مدريد الأكثر قدما في الفريق، الذين اعتادوا الاحتفال باللقب بدون كأس، إلى الدخول في نوبة من الضحك ولكنهم أعربوا في الوقت نفسه عن شعورهم بالإحباط من الاحتفال بالفوز بهذه البطولة المهمة على هذا النحو.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ما يحدث في مسابقة الدوري الأسباني لا يحدث في أي مسابقة أوروبية أخرى سواء كانت محلية أو قارية.

ولا يتسلم الفريق الفائز بالدوري الإسباني كأس البطولة في نفس يوم التتويج بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، وهو ما يفتح الباب أمام المشاهد الكوميدية ، كالاحتفال بكؤوس مصنوعة من الكارتون أو أخرى مقلدة كما فعل ريال مدريد، الاثنين الماضي،خلال احتفاله بالفوز باللقب في مقر مجلس العاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يتسلم ريال مدريد كأس الدوري الإسباني خلال الجولة الأولى أو الثانية من نسخة المسابقة في الموسم المقبل (2017-2018) ، طبقا لما تسفر عنه قرعة المباريات، حيث أنه سيتسلم الكأس في أول مباراة له في البطولة على ملعبه، أي في أواخر شهر أغسطس أو بداية سبتمبر.

وسيتسبب تأخر تسليم كأس لقب الدوري الإسباني إلى غاية مطلع الموسم القادم في غياب بعض لاعبي الفريق المتوج في الموسم الجاري، وذلك لرحيلهم عن نحو نادٍ آخرٍ.

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