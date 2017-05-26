بالفيديو .. فتاة أميركية شجاعة تقفز فوق سيارتها لمنع لص من سرقتها

لم تلحظ الشابة الأميركية، ميليسا سميث (28 عاماً)، أن هناك من يراقبها عند خروجها من سيارتها لتملؤها بالوقود، حيث حاول أحدهم أن يسرق سيارتها.

وبمجرد أن حدث ذلك انقضت الشابة الأميركية على السيارة وصعدت فوقها من الأمام لتمنع السارق من الهروب بها.

وبحسب ما أظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته الكاميرا الداخلية لمحطة البترول في إحدى ضواحي ويسكونسن الأميركية، حاول السارق أن يوقعها من على السيارة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، فما كان منه إلا أنه نزل من السيارة ليركب بسيارة شريكه ويلوذا بالفرار.

أما الفتاة الشجاعة فظلت متعلقة بسيارتها، التي كانت بالفعل تتجه نحو الشارع، فما كان من ميليسا إلا أن قفزت بداخلها لتمنعها من الاصطدام بإحدى السيارات في الشارع. وبالفعل نجحت في النهاية في إنقاذ السيارة ومنع السارق من الاستيلاء عليها.

عكس السير