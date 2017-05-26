بالفيديو .. مذيعة سويدية تتعرض للتحرش على الهواء

تعرضت مذيعة سويدية لتحرش جنسي على الهواء، خلال تغطيتها نهائي الدوري الأوروبي “اليوروبا ليغ”، بين #مانشستر_يونايتد الإنكليزي و #أياكس_أمستردام الهولندي.

وقالت المذيعة السويدية، إيزابيل بولتنسترن، التي تعمل للقناة التاسعة السويدية، إن التحرش بها جاء خارج أرضية ملعب “فريندز أرينا” في العاصمة السويدية أستوكهولم.

وذكرت عبر حسابها في “تويتر” أنها تعرضت لتحرش جنسي مستمر من رجال لا تعرفهم حاولوا تقبيلها أثناء تقديم تقرير عن المباراة قبل انطلاقها.

وتابعت وفق ما اوردت صحيفة الديار: “ماذا حدث للرجال؟ أربعة رجال خلال ست دقائق حاولوا تقبيلي خلال تقديمي تقريرا عن المباراة خارج ملعب فريندز أرينا”.

بولتنسترن قالت إن شخصا مخمورا تحدث لصديقه قائلا: “هذه الفتاة ستقدر كثيرا تقبيلي لها؛ لأنه سيكون يوم الحظ بالنسبة لها” ، ونوهت الصحفية إلى أن الفيديو -الذي ظهرت خلاله تبعد أحد المتحرشين- لا يوثق عملية التحرش كاملة.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، الأمر الذي مكنه من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

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