بالفيديو .. مغامر أمريكي يوقف مروحة معدنية دائرة بـ ” لسانه ” !

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مغامر أمريكي، وهو يستخدم رأسه ولسانه لإيقاف مروحة معدنية تدور بسرعة عالية.

وفي بداية الفيديو، يظهر براد بايرز، وهو يعرض مروحة مزودة بشفرات معدنية، وقام بتشغيلها على أعلى سرعة، قبل أن يضع قلم رصاص بين شفراتها، مما أدى إلى تناثره إلى قطع صغيرة، كدليل على قوة المروحة.

وانتقل براد في المشهد التالي إلى مغامرته المجنونة، حيث قم بوضع رأسه قبالة شفرات المروحة، وراح يحاول إيقافها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبالفعل توقفت المروحة خلال لحظات. لكن براد لم يكتف بذلك، بل أراد أن ينقل التحدي إلى مستوى آخر، عندما قرّب لسانه من شفرات المروحة، وراح يضغط عليها لتتوقف من جديد.

وفي نهاية الفيديو يظهر براد وقد احمرّ لسانه بالكامل بعد هذه المغامرة، ولم ينطق أية كلمة، في الوقت الذي حاولت مساعدته التي تولت التصوير الاطمئنان على حالته، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عكس السير