بالفيديو .. هل هذا دليل على وجود الأشباح ؟

لا يزال الكثيرون يحاولون إثبات وجود #الأشباح، من خلال تصوير بعض المشاهد لظواهر غريبة تحدث في منازلهم أو أماكن عملهم، أو في بعض المناطق المهجورة، وآخرها هذا الفيديو الذي يقول صاحبه إنه تمكن فيه من تصوير شبح حقيقي.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تتجاوز مدته 20 ثانية، يظهر خيال أبيض اللون شفاف، وهو يقترب من المصور، قبل أن يسقط الكاميرا على الأرض خوفاً من هذا الجسم الغريب الذي ظهر بشكل مفاجىء، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ولم يُعرف ماذا حدث بعد سقوط الكاميرا بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، لكن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شككوا كالعادة في المشاهد، واعتبر البعض أن الفيديو مُفبرك، والغاية منه جمع أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات.

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام قليلة من تناقل صورة غريبة لمجموعة من الأشخاص يبتسمون للكاميرا، التقطها صياد الأشباح فيليب بارون في ملجأ قديم، وظهرت فيها فتاة لا يعرفها أحد من الموجودين في الصورة، ولا يتذكرون وجودها لحظة التقاطها.

عكس السير