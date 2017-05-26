بريطاني يقدم منزلاً لمشرد ساهم في إنقاذ ضحايا مانشستر

من المقرر أن يقدم رجل الأعمال البريطاني المشهور ديفيد سوليفان، منزلاً للرجل المشرد الذي بذل جهوداً مضنية في إنقاذ ضحايا هجوم #مانشستر الإرهابي.

وقد كان المشرد ستيفن جونز، قد أسر بأفعاله قلوب الشعب البريطاني، بعدما هرع لمساعدة ضحايا الانفجار، وكان سوليفان من بين الذين تأثروا بما فعله جونز فقرر مساعدته على الفور.

وقال سوليفان وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “لقد قررت أن أستأجر منزلاً لجونز لمدة ستة أشهر، حتى يتمكن من أن يقف على قدميه ويبدأ حياة جديدة”.

وأضاف: “إن كان هنالك أي أحد يمكنه مساعدتنا في الوصول إلى جونز سنكون له من الشاكرين، لأن شخصاً كهذا يجب أن يحصل على مكافأة”.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، تمكن سوليفان وابنه من العثور على جونز بعد البحث الحثيث لعدة ساعات، حيث غرد الابن ديفيد قائلاً: “لقد عثرنا على جونز! أشكر كل من ساعدنا في العثور عليه”.

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