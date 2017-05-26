ترامب يهنئ العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها البيت الأبيض، الجمعة.

وقال ترامب في رسالته “باسم الشعب الأمريكي، أعرب عن تمنياتي لكل المسلمين بقضاء رمضان سعيد”.

وأشار في رسالته إلى أن “روح رمضان تنبذ العنف، وتحث على السلام ومساعدة المحتاجين”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى زيارته للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، قائلا: “اجتمعنا في الأراضي التي تضم أهم مكانيين مقدسين في العالم الإسلامي لتوجيه رسالة قوية بالتعاون من أجل السلام والأمن للعالم بأسره”.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من بلدان العالم الإسلامي، أعلنت مساء اليوم، أن غدًا السبت هو أول شهر رمضان المبارك. (ANADOLU)

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