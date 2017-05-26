تركيا : عزل أكثر من أربعة آلاف قاض و ممثل للادعاء بعد الانقلاب

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج الجمعة إن تركيا عزلت أكثر من أربعة آلاف قاض وممثل للادعاء للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وفي كلمة في أنقرة قال بوزداج إنه تم تطهير القضاء من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز الماضي.

وأقيل أكثر من 100 ألف شخص في الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص أو أوقفوا عن العمل بسبب مزاعم بصلتهم بالانقلاب الفاشل وهو الأمر الذي أثار قلق حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان. (REUTERS)

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