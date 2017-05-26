” توابيت خاصة ” لمن يعشقون الريال و برشلونة حتى الموت !

تقدم شركة إسبانية تدعى “El Último Capricho” لمشجعي ريال مدريد الإسباني الذين يعشقون النادي ” حتى الموت ” توابيت على شكل ملعب “سنتياغو بيرنابيو” الخاص بالفريق الملكي، بالإضافة إلى كفن أبيض يحمل شعار الفريق الملكي.

أما مشجعو برشلونة، فتقدم لهم الشركة تابوتا خشبيا يحمل شعار النادي الكاتالوني في الأعلى مع العبارة الشهيرة للنادي “mes que un club” التي تعني “أكثر من نادي” بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز، إضافة إلى كفن الكاتالوني.

لكن الخبر السيئ بشأن هذه الأكفان والتوابيت الخشبية الفاخرة، التي نشرت صورها صحيفة الماركا، أن سعر الواحد فيها يتجاوز 15 ألف يورو.

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