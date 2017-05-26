توافر لعبة ” PES 2017 ” الشهيرة الآن على ” أندرويد ” و ” آي فون “

أطلقت شركة #كونامي لعبة كرة القدم الشهيرة PES 2017 على متجري #غوغل_بلاي و #آب_ستور لجميع المستخدمين في أنحاء العالم، وذلك بعد فترة تجريبية مغلقة استمرت لعدة أسابيع.

وكانت اللعبة قد صدرت في سبتمبر (أيلول) 2016 على بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون والحاسب الشخصي، وكذلك بلاي ستيشن 3 وإكس بوكس 360.

وتقدم نسخة الهواتف الذكية من اللعبة تجربة لعب حقيقية وسلسلة كما هو الحال على منصات الألعاب المنزلية، مثل دقة التمريرات والتحركات الطبيعية للاعبين وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، كما تم تحسين إجراءات التحكم لتصبح متوافقة أكثر مع تجربة اللعب على الهواتف الذكية، مما يُقدم تجربة أكثر إثارة للاعبين.

وبفضل الشراكة التي أجرتها كونامي مع بعض الأندية، فسيكون بوسع المستخدمين الاعتماد على الكثير من النجوم في أفضل الفرق العالمية، من بينهم نادي برشلونة الإسباني ونجومه الكبار مثل ميسي ونيمار وسواريز وإنييستا وبيكيه.

وتتيح اللعبة إمكانية بناء الفريق بالكامل وجلب اللاعبين عن طريق الوكلاء أو المستكشفين واختيارهم بحسب التكتيكات الفريدة التي يستخدمها اللاعب.

ويُمكن للاعبين تحدي أصدقائهم في المباريات المحلية أو استكشاف منافسين جدد عبر الإنترنت والاستمتاع بتجربة مثيرة.

تتوفر اللعبة مجاناً عبر متجر “غوغل بلاي” لمستخدمي أندرويد، ومتجر “آب ستور” لمستخدمي “آي أو إس”، ويبلغ حجم اللعبة 1.5 غيغابايت، لذا ينبغي تحميلها عبر الاتصال بشبكة “واي فاي” المنزلية مع التأكد من وجود مساحة تخزينية كافية على الهاتف.

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