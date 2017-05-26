توتي يؤكد رحيله عن روما و يعلن عن جاهزيته لخوض تحد جديد

أعلن اسطورة نادي #روما الايطالي لاعب الوسط المهاجم #فرانشيسكو_توتي ، انه سيخوض الاحد مباراته الاخيرة مع فريق العاصمة في ختام الدوري الايطالي، على ان يغادر الفريق “لخوض تحد جديد” من دون تحديد وجهته.

ونشر توتي (40 سنة) عبر حسابه “تويتر” النص الآتي”روما – جنوى الاحد 28 ايار/مايو 2017 سأرتدي قميص روما للمرة الاخيرة”.

واضاف اللاعب الذي خاض اولى مبارياته في الدوري الايطالي عام 1993 عن عمر 16 سنة، ولم يلعب الا لفريق روما “من الصعب ان اختصر بكلمات ما تعنيه الوان روما بالنسبة الي (…) اشعر فقط ان حبي لكرة القدم لن يمحى، وهذا شغفي. كرة القدم متجذرة في اعماقي، ولا استطيع التوقف عن ممارستها، انها بمثابة غذائي. واعتبارا من الاثنين، سأكون جاهزا للرحيل (عن روما)، وانا حاضر لخوض تحد جديد”.

ورجحت وسائل الاعلام الايطالية ان ينتقل توتي الى الولايات المتحدة للالتحاق بفريق ميامي (في الدرجة الثانية) الذي يدربه مواطنه وصديقه اليساندرو نيستا، لاعب ميلان ولاتسيو روما سابقا. كما تحدثت عن تلقيه عروضا من فرق قطرية واماراتية. ( AFP )

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