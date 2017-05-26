توم كروز يصور الجزء الثاني من فيلم صدر قبل 31 عام

قال الممثل الأمريكي #توم_كروز إن جزءا ثانيا من فيلم الإثارة العسكري (توب جان)، الذي قام ببطولته، والذي عرض في عام 1986 قيد الاعداد.

وكان كروز، الذي يروج لفيلمه الأحدث “ذا مامي”، يتحدث لبرنامج (صن رايز) على التلفزيون الاسترالي، عندما سأله المذيع عما إذا كانت الشائعات حول فيلم (توب جان 2) صحيحة.

وقال طروز: “إنها صحيحة.. صحيحة”، وأضاف مبتسما: “سأبدأ تصويره في العام المقبل على الأرجح”.

ولعب كروز في فيلم (توب جان) دور الطيار المغرور، مافريك، وهو واحد من أنجب الطلبة في معسكر تدريب أمريكي لنخبة قائدي الطائرات المقاتلة، ودخل في تنافس محتدم مع زميل قام بدوره فال كيلمر.

ووفقا لموقع بوكس أوفيس، الذي يرصد الأفلام، فإن الفيلم الذي أنتجته “باراماونت بيكتشرز” فتح المجال أمام كروز كنجم عالمي لأفلام الحركة، وزادت إيراداته العالمية عن 350 مليون دولار. ( reuters )

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