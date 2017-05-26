تونس تصادر خاتماً أثرياً يعود لـ 3 آلاف عام

صادرت أجهزة الأمن التونسية، خاتماً أثرياً يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام، وذلك خلال تفكيك خلية تتاجر بالآثار في مدينة بالمنستير، شرقي البلاد.

وقال رئيس منطقة “الحرس البحري” التابعة لوزارة الدخلية، في بالمنستير، المقدّم عامر الغربي، بأنه “تم منذ نحو شهر ونصف، تعقّب خلية تتاجر في الآثار عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

وتمكّنت الفرق الأمنية من تفكيك الخلية وإيقاف ثلاثة من أعضائها، وحجزت خاتماً أثريّاً يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف سنة، وتُقدّر قيمته بنحو 750 ألف يورو، بحسب الغربي.

وأشار الغربي، لوكالة الأناضول، إلى أنه “تم تحويل الخاتم الأثري إلى المعهد الوطني للتراث (حكومي)، بالعاصمة تونس، لفحصه من الخبراء المختصين في تشخيص الجواهر الثمينة.

من جانبه، قال رياض الحاج سعيد، ممثل المعهد الوطني للتراث، إن الخبراء المختصين يفحصون الخاتم الأثري، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحص.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير الثقافة، محمد زين العابدين: إن “تونس تزخر بـ 30 موقعاً ومعلماً أثرياً، ولا بد من سياسة للمحافظة عليها من خلال التعاون الدولي، فضلاً عن التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني”.

واعتبر زين العابدين أن التعاون الدّولي سيمكّن من استعادة آثار منهوبة تقدر بمليارات الدولارات. ( ANADOLU )

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