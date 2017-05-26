جاويش أوغلو : على الاتحاد الأوروبي حسم موقفه إزاء ضم تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر فيما إذا كان يرغب بضم تركيا أم لا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السلوفاكي، ميروسلاف لاجاك، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، حتى لو ادعت بعض الدول عكس ذلك.

وحول لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع قادة الاتحاد الأوروبي، أمس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قال الوزير التركي إن اللقاءات كانت مفيدة ومثمرة إلى حد كبير.

وأردف أن الجانب التركي لمس في تلك الاجتماعات، رغبة في دخول تركيا الاتحاد الأوروبي “فمسؤولي الاتحاد كانوا أكثر إيجابية هذه المرة”.

وأوضح أن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي إحياء مسيرة انضمامها وفتح المزيد من فصول التفاوض المتعلقة بعضويتها.

وفي وقت سابق اليوم، التقى جاويش أوغلو، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في مقر رئاسة الوزراء في براتيسلافا.

وكتب جاويش أوغلو عبر حسابه على “تويتر”، عقب الاجتماع، أنه تناول مع “فيكو” علاقات التعاون بين البلدين، والقضايا الإقليمية.

كما شارك الوزير التركي في أعمال منتدى الأمن العالمي الثاني عشر، في براتيسلافا. (ANADOLU)

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