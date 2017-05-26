خطأ للاتحاد التشيلي يثير الشكوك حول مستقبل سانشيز مع آرسنال

أضفى الاتحاد التشيلي لكرة القدم المزيد من الشكوك حول مستقبل نجم المنتخب #أليكسيس_سانشيز مع نادي #آرسنال الإنكليزي.

وكان الاتحاد التشيلي قد أعلن عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة اللاعبين الذين استدعاهم مدرب المنتخب خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في بطولة كأس القارات لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا الشهر المقبل.

ونشر الحساب صورة لأسماء اللاعبين والأندية التي ينتمون إليها، حيث أظهرت الصورة تواجد اسم سانشيز وبجواره شعار نادي بايرن ميونيخ الألماني بدلا من شعار ناديه أرسنال، في خطأ غير مقصود على ما يبدو.

لكن جماهير نادي آرسنال كان لها رأيا آخرا في ذلك الخطأن حيث أبدت غضبها من هذا الخطأ في ظل التقارير التي تتحدث عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع سانشيز هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ولا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل سانشيز مع أرسنال، علما بأن النادي اللندني قدم له عقدا جديدا ينص على تقاضيه راتبا أسبوعيا قدره 250 ألف جنيه إسترليني وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، إلا أن الدولي التشيلي الذي يتبقى له موسم واحد في عقده مع الغانرز لم يقرر شيئا بعد حول مستقبله.

جدير بالذكر أن صحيفة “ذا صن” البريطانية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن وكيل اعمال اللاعب التشيلي، فرناندو فيليسيفيتش تواجد مؤخرا في ميونيخ للتفاوض مع النادي البافاري حول تفاصيل انتقال محتمل لموكله.

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