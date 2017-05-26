رسمياً .. ماندزوكيتش يمدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2020

اعلن نادي #يوفنتوس المتوج الاحد الماضي بلقب #الدوري_الايطالي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي الخميس تمديد عقد مهاجمه الدولي الكرواتي #ماريو_ماندزوكيتش لمدة عام واحد حتى 2020.

واكد يوفنتوس في بيان له: “ماريو هو احد رموز هذا الفريق ومن الممكن ان يبقى معنا فترة اطول من ذلك”.

وفرض ماندزوكيتش (31 عاما) نفسه بين اهم العناصر في تشكيلة فريق “السيدة العجوز” منذ انضمامه الى صفوفه عام 2015 قادما من اتلتيكو مدريد الاسباني.

وكان عقد ماندزوكيتش الذي سجل 7 اهداف مع 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الايطالي، سينتهي عام 2019.

واضاف يوفنتوس: “ماندزوكيتش مدد عقده لمدة عام واحد وسيبقى في يوفنتوس حتى عام 2020”.

وخاض الكرواتي 84 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات وسجل 23 هدفا.

ويحقق يوفنتوس الثنائية المحلية هذا الموسم وهو يرصد الثلاثية عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد الاسباني في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف. ( AFP )

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