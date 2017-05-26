علماء : قلة النوم تزيد من احتمال الوفاة المبكرة

أكد أطباء أمريكيون أن قلة النوم تزيد من احتمال الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة كالسكتة الدماغية عند مرضى القلب.

وخلال المؤتمر الأخير لجمعية أمراض القلب في #الولايات_المتحدة، أكد الأطباء بأنهم “ينصحون مرضى القلب و #السكري بالنوم لست ساعات في اليوم على الأقل ، فقلة النوم تزيد من احتمال إصابتهم بالسكتات الدماغية بمقدار مرتين مقارنة بالأشخاص الأصحاء، الذين ينامون لأكثر من ست ساعات في اليوم”.

وأكدوا أنهم توصلوا لتلك الاستنتاجات بعد دراسات أجروها على مدى 16 عاما، شملت 1344 شخصا بالغا، تتراوح أعمارهم بين 42 و49 عاما، حيث كان قرابة 39 % منهم عرضة لخطر الموت المبكر، كونهم يعانون من ارتفاع معدلات السكر والضغط وزيادة الوزن.

ومع انتهاء مدة الدراسات لوحظ أن 22% من هؤلاء الأشخاص توفوا بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، حيث اتضح بعد مراجعة سجلاتهم الطبية أنهم يعانون من الأرق، وينامون لأقل من ست ساعات في اليوم، كما لوحظ أنهم كانوا أكثر عرضة بمرتين من باقي المرضى للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشار معدوا الدراسة إلى أنهم لاحظوا في السنوات الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يولون معظم الوقت للعمل، والاهتمام بالشؤون المنزلية والعائلية، الأمر الذي قلل من معدلات نومهم، ورفع من نسبة إصابتهم بأمراض القلب والشرايين.

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