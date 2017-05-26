” فيس بوك ” تعيد تصميم المواضيع الرائجة لتسهيل العثور عليها

أدخلت منصة التواصل الإجتماعي #فيس_بوك تغييرات جديدة طالت المواضيع الرائجة، وذلك بغية تسهيل تحديد وملاحظة المواضيع الرائجة والتغطية التي تدور حولهم، حيث أدخلت المنصة تغييرات بصرية عبر إعادة تصميم صفحة نتائج البحث عن المواضيع الرائجة وهي الصفحة التي تظهر عند النقر على موضوع رائج لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.

وكانت صفحة النتائج تعرض سابقاً، وبعد النقر على موضوع رائج، قصة من منشور واحد وينبغي التمرير للأسفل لرؤية القصص ذات الصلة، وعملت فيس بوك على إعادة تصميم الصفحة لتسهيل إمكانية اكتشاف منشورات أخرى تغطي الموضوع بالإضافة إلى عرض حديث الأصدقاء والمشاهير والشخصيات العامة حول هذا الموضوع.

واستبدلت المنصة النظام القديم بنظام جديد دائري بسيط يعمل بشكل أفضل على إظهار خيارات تغطيات مختلفة، ووفقاً لفيس بوك فإن الطريقة الجديدة لن تؤثر على كيفية الحصول على القصص وما تزال تستعمل نفس الخوارزمية لتحديد بعض من القصص الأكثر شعبية حول موضوع معين مطروح ضمن المواضيع الرائجة، بحيث انها سهلت رؤية خيارات أخرى.

ويمكن رؤية التغييرات على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل آي أو إس iOS في الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتخطط الشركة لإتاحتها على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد ونسخة الويب للأجهزة المحمولة واللوحية وسطح المكتب قريباً.

كما أدخلت المنصة تغيير آخر يتمثل بتسهيل إمكانية اكتشاف المواضيع الرائجة على الأجهزة المحمولة عن طريق إضافتها ضمن خلاصة تغذية الأخبار، بينما كانت تتواجد سابقاً وبشكل مخفي ضمن البحث، ووفقاً لما صرحت به فيس بوك فإن ذلك الأمر شكل صعوبة من حيث العثور عليها بالنسبة لمستخدمي الشبكة على الأجهزة المحمولة.

وتتجه المنصة إلى عرض أعلى ثلاثة مواضيع ضمن تغذية الأخبار الخاصة بمستخدمي الأجهزة المحمولة، بحيث يمكن النقر من خلالها لمعرفة المواضيع الرائجة الأخرى واستكشاف ما يناقشه الأشخاص على فيس بوك، وتتيح الشبكة للمستخدمين خياراً يتمثل بإمكانية إزالة هذه المواضيع الرائجة في حال كان المستخدم يفضل تجنب رؤية المواضيع الرائجة.

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