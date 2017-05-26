قلبان و أعضاء تناسلية واحدة .. ولادة توأم سيامي في إدلب و نقل الحالة إلى تركيا ( فيديو + صور )

شهدت محافظة إدلب، الخميس، ولادة توأم ملتصق (سيامي) ، بثلاثة أطراف علوية، في مستشفى، بمدينة كفرتخاريم.

وقال ناشطون، إن طفلة “فؤاد ياسرجي”، ولدت في اليوم الثاني من الشهر الثامن للحمل، بعملية قيصرية، حيث فوجئ الأطباء بأن الطفلة برأسين وثلاثة أطراف علوية، والطرف العلوي المتوسط ملتصق يضم ٨ أصابع.

وبحسب المعلومات التي رصدها عكس السير، فقد ولدت الطفلة بصدرين ملتصقين، مع قلبين وعمودين فقريين وبطن واحد، وأعضاء تناسلية واحدة، وأطراف سفلية واحدة (الطرف السفلي ضمن الطبيعي)، وتم نقل الطفلة إلى تركيا (مستشفى في أنطاكيا)، برفقة والدها المنحدر من مدينة اعزاز، ووالدتها المنحدرة من الحسكة.

وتعليقاً على تداول الخبر على أنه “ولادة طفلة برأسين”، قال طبيب مختص لعكس السير، إنه لا يوجد بالطب شيء اسمه “طفل برأسين”، بل هو “توأم سيامي”، أي أنه يوجد اثنين من الأطفال وإن تشاركا بعضو أو طرف واحد.

والتوائم السيامية ظاهرة نادرة، إذ يقدر حدوثها من 1 لكل 49 ألف ولادة إلى 1 لكل 189 ألف ولادة.

فيديو (مشاهد مؤذية)

عكس السير