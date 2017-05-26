قوات خاصة فرنسية تقوم بـ ” عمليات آنية ” في سوريا

صرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار الخميس ان فرنسا لديها قوات خاصة الى سوريا لكنها لا تنوي ارسال قوات برية لاستعادة الرقة معقل تنظيم القاعدة.

وقالت لاذاعة “اوروبا-1” ان “فرنسا ليست موجودة على الارض في سوريا”. واضافت ان “هناك قوات خاصة تقوم بعمليات آنية، لكن ارسال قوات بشكل كثيف امر مختلف”.

وتتكتم فرنسا بشكل عام بشأن استخدام قواتها الخاصة التي يقدر عديدها ببضع عشرات من الافراد في سوريا. من جهتها، نشرت الولايات المتحدة 900 مستشار عسكري وقوات خاصة وعناصر في مدفعية مشاة البحرية (المارينز) في شمال شرق البلاد.

وقالت غولار ان فرنسا تنفذ “كل حصتها في التحالف” الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بطائرات قتالية متمركزة في المنطقة. ويضاف الى هذا مستشارون عسكريون وعناصر سلاح المدفعية الفرنسيون.

وقالت غولار أيضاً، ان “الفكرة حتى لدى الاميركيين، هي تكثيف القوات الحالية”. (AFP)

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