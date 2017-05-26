كريستيانو رونالدو ” يتجرأ ” في صورة غير مسبوقة مع صديقته الحسناء

بعد عام تقريبا على بداية علاقتهما، قرر #كريستيانو_رونالدو أخيرا نقل علاقته مع صديقته الحسناء جورجينا رودريغيز إلى صفحته الرسمية على #إنستغرام.

ونشر نجم ريال مدريد الإسباني لقطة “حميمية” مع جورجينا على أريكة في المنزل، كما أضاف “قلبا” يمثل ما يكنه للفتاة البالغة من العمر 22 عاما.

وتظهر الصورة الفوتغرافية رونالدو، 32 عاما، بملابس رياضية، يحتضن صديقته التي التقاها صدفة بمتجر للأزياء وسط مدريد في يونيو الماضي وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، ولم يهدر وقتا طويلا قبل الدخول في علاقة غرامية معها.

وحصدت اللقطة، وهي الأولى للثنائي على حساب رونالدو على إنستغرام، أكثر من 3 ملايين إعجاب، وأكثر من 50 ألف تعليق.

ويستعد أفضل لاعب في العالم إلى خوض معركة نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس في 3 يونيو المقبل، كما ضمه المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس، إلى قائمة بطل أوروبا الذي يشارك بكأس القارات في روسيا الصيف المقبل.

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