كريستيانو رونالدو يواجه عقوبة الحبس لـ 5 أعوام

أيد مسؤولون من وزراة المالية الإسبانية الاتهامات التي وجهتها مصلحة الضرائب في الدولة لنجم #ريال_مدريد ومنتخب البرتغال #كريستيانو_رونالدو.

وكان مصلحة الضرائب اتهمت “صاروخ ماديرا” بإخفاء مبلغ يتراوح ما بين 8 إلى 15 مليون يورو في الفترة ما بين 2011 و2013، للتهرب من دفع الضرائب.

ونقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدو ووفقاً لمسؤولين قد يواجه عقوبة السجن من عامين إلى 5 أعوام، حال ثبوت ارتكابه مخالفات بالتهرب الضريبي.

وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية استدعت المستشار المالي للاعب البرتغالي، ليتم التحقيق معه في جريمة تهرب ضريبي محتملة.

ولكن ماركا أشارت أيضاً إلى أنه في حال ثبوت التهمة على رونالدو، فإن اللاعب بإمكانه تخفيض العقوبة المذكورة مسبقاًَ، إذا تم دفع المبلغ كاملاً لمصلحة الضرائب.

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