مارادونا يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا

رشح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية #دييغو_مارادونا المدير الفني لفريق الفجيرة الإماراتي، #يوفنتوس للفوز بلقب #دوري أبطال أوروبا، في المباراة المرتقبة على الملعب الوطني في العاصمة الويلزية كارديف في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، وذلك من خلال تصريحات أدلى بها لجريدة الاتحاد الإماراتية.

وقال مارادونا ” ترشيحاتي ليوفنتوس تأتي لأنه يمتلك خط دفاع قوي للغاية، فهو يلعب بثلاثة لاعبين أساسيين في الدفاع، مع وجود لاعبين على الطرفين بشكل متقدم، وبالتالي فإن الفريق يعتقد البعض أنه يلعب بثلاثة مدافعين فقط، والحقيقة أنه يلعب بخمسة مدافعين، والثلاثي الأساسي في الخط الخلفي هم بونوتشي وكيليني، وبارزالي، ومعهم لاعبا الأطراف داني ألفيش، وساندرو”.

وأضاف “لا ننكر الدور المهم جداً الذي يقوم به بيانيتش أمام ثلاثي الدفاع أيضاً وإلى جواره ماركيزيو، كما أن خط وسط يوفنتوس يضغط بشكل رائع على المنافس من خلال ديبالا، وهيغواين، الذي لديه حظ كبير في كرة القدم”.

وانتقل مارادونا إلى نقطة أخرى تمثل قوة يوفنتوس حيث قال “لديهم حارس المرمى بوفون الذي كان يستحق الحصول، في فترات سابقة، على لقب أفضل لاعب في العالم، ولكنه ظلم كثيرا بعدم فوزه في أوقات كانت يذهب فيها اللقب إلى من لا يستحقه، واعتبر فوز يوفنتوس باللقب ،في حال تحقق، تتويجاً لجهد هذا الحارس الكبير الذي ظلم كثيراً من جانب القائمين على الاتحاد الدولي السابق (فيفا) في اختيار الأفضل عالمياً، وآن الأوان أن ينصفه”.

وعن رأيه في أداء ومستوى رونالدو قال مارادونا “الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، جعلته لا يستطيع العودة بقوته نفسها، التي كان عليها قبل ذلك، حيث كنا نشاهده في فترات سابقة مثل الحصان في الجري والركض السريع، ولكن قوة وانطلاقات هذا الحصان حالياً أصبحت قليلة، بالمقارنة بما كان عليه في السابق”.

وتابع “كانت لرونالدو في فترات سابقة تحركات وحركات سريعة ومتغيرة، لكنه حالياً يلعب بوتيرة واحدة، مثل لاعب عادي حالياً وهو لاعب كبير لا ينكر ذلك أحد، وحالياً أصبح يصل أقل لمرمى المنافسين بعكس سنوات سابقة، كان يصل أكثر من 20 مرة وبمنتهى القوة”.

وتابع “أرفض من يقول إن العمر له تأثيره في ذلك”.

وأكد “رونالدو يمتلك تأهيلا على أعلى مستوى، ولكن الإصابة هي ما جعلته يتراجع، وهو لاعب محترف على أعلى مستوى ويحافظ على نفسه بأقصى درجة، ولديه كل الإمكانات، فالبرتغاليون يهتمون به ويحاولون الحفاظ عليه، وهذه نقطة مهمة للغاية في حياة أي لاعب، ولكن الإصابة الأخيرة لها تأثيرها الكبير”.

وبسؤاله عمن سيخلف ميسي ورونالدو في المرحلة المقبلة، قال مارادونا “سيكون البرازيلي نيمار هو المسيطر على الأجواء الكروية فيما بعد، لأنه يمتلك قدرات كبيرة”.

وانتقل مارادونا للتحدث عن الهولندي أريين روبين لاعب بايرن ميونخ الألماني قائلا “لقد كان هذا اللاعب في طريقه إلى أن يُصبح نسخة جديدة من مارادونا، لكنه مع وصوله للريال وكثرة إصاباته ابتعد شيئاً فشيئاً، حيث كان يصاب 3 مرات في الشهر الواحد”.

وتابع مارادونا مازحا “لو وقف روبين في الشارع ورفع يده لإيقاف التاكسي في الشارع يُصاب بالتمزق، فهو لاعب يتحرك بالثلج على عضلاته، وكنت متابعاً لمسيرته بشكل كبير، وأنا أحب طريقة لعبه فهو موهوب ورائع”.

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