متجر ” آبل ” يضاعف عدد الناشرين الذين حققوا أول مليون دولار

يواصل متجر تطبيقات #آبل (App Store) تحقيقه للإنجازات عبر تضمنه تقريباً ضعف عدد ناشري التطبيقات الذين تمكنوا خلال العام الماضي 2016 من تحقيق أول مليون دولار من الإيرادات السنوية ضمن متجر الولايات المتحدة بالمقارنة مع متجر تطبيقات #أندرويد “#غوغل_بلاي” التابع لشركة غوغل، وذلك وفقاً لبيانات شركة الأبحاث (Sensor Tower).

واستناداً إلى تحليلات الشركة للإيرادات داخل التطبيقات التي لا تشمل إيرادات الإعلانات فقد وصل عدد الناشرين، الذين حققوا أول مليون دولار أمريكي من الإيرادات السنوية في العام الماضي ضمن متجر الولايات المتحدة، إلى ضعف عدد ناشري التطبيقات الذين حققوا نفس الرقم ضمن متجر “غوغل بلاي”.

وتمكن 66 ناشراً من تحقيق أو تجاوز هذا الرقم القياسي البالغ مليون دولار ضمن متجر آبل في عام 2016، الأمر الذي يمثل زيادة بقدر 1.7 مرة أكثر من منصة تطبيقات غوغل التي تضمنت 39 ناشر تطبيقات وصل لهذا الرقم من الدخل السنوي في عام 2016.

وتوضح هذه الأرقام العديد من الأمور عندما يتعلق الأمر ببناء مشروع تجاري ناجح من حيث اهتمام الشركة الكبير بمتجر تطبيقاتها وكمية الأموال التي ينفقها المستهلكون عبر كل جهاز يمتلكونه بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، كما تشير إلى أن عدداً أكبر من الناشرين القادمين حديثاً يحصلون على المكافآت المالية كل عام.

وقد تضاعف عدد الناشرين الذين حققوا أول مليون دولار أمريكي لهم أو أكثر عبر متجر تطبيقات آبل في عام 2016 بالمقارنة مع عام 2015 حين تجاوز ما مجموعه 34 ناشر لتلك النسبة من الإيرادات السنوية ضمن الولايات المتحدة.

وشكل الناشرون الذين قدموا تطبيقات ألعاب أكبر فئة من فئات أصحاب الدخل السنوي الذي وصل إلى مليون دولار أو أكثر لأول مرة في كلا المتجرين، حيث شكلت تلك النسبة 75% من المجموع ضمن متجر “غوغل بلاي” مقابل 47% على متجر (App Store).

ووجد التقرير أن أولئك الناشرين حققوا المليون دولار الأول في السنة عبر مجموعة أكثر تنوعاً من الفئات على متجر (App Store)، حيث مثلت التطبيقات المنشورة ضمن شبكات التواصل الإجتماعي والترفيه وأسلوب الحياة والصور والفيديو أكثر من 5% من المجموع الكلي، ووصل عدد الناشرين الذين قدموا تطبيقات المواعدة إلى 7 من أصل 66 ناشر.

عكس السير