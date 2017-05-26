مقتل 26 شخصاً و إصابة 26 آخرين في هجوم بالرصاص على أقباط في جنوب مصر

قالت مصادر طبية إن 26 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في هجوم بالرصاص وقع الجمعة على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر.

وفي وقت سابق قال محافظ المنيا عصام البديوي لرويترز إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون.

وقال شهود ومصادر لرويترز إن مسلحين ملثمين أطلقوا الرصاص على الأقباط خلال توجههم للصلاة في دير (الأنبا صموئيل المعترف) بمنطقة جبل القلمون في الصحراء بغرب المنيا.

وأضافوا أن الضحايا كانوا يستقلون حافلتين وشاحنة صغيرة وأن الملثمين أوقفوهم على أول طريق غير ممهد يؤدي إلى الدير وأطلقوا عليهم النار. (REUTERS)

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