” مناطق تخفيف التوتر ” .. خبراء من روسيا و إيران و تركيا يرسمون الحدود الجديدة في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خبراء من روسيا وإيران وتركيا سيقومون برسم حدود مناطق تخفيف التوتر في سوريا، مرجحة إقامة حواجز على هذه الحدود “لمنع تسلل مسلحين إليها”.

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية في حديث لوكالة “نوفوستي”: “المذكرة (حول مناطق تخفيف التوتر) تنص على أن الدول الضامنة ستشكل فرق عمل. والدول الضامنة تحديدا يجب أن تشكل فريق عمل لدراسة كل هذه المسائل (حول الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن على الأرض) وأن تتوصل إلى اتفاق من خلال العمل على الخرائط والنظر في تحديد مواقع لمناطق تخفيف التوتر وترسيم حدودها الخارجية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تأمين عبور المواطنين”.

وأضاف: “لأن المواطنين يجب أن يتمتعوا بحرية الانتقال، على عكس الإرهابيين. ولذلك يجب نشر حواجز وفرض رقابة على المناطق المذكورة. ويجب إنجاز كل ذلك باستخدام الخرائط”.

وتابع بوغدانوف أنه من غير الواضح حتى الآن من هي الجهة التي ستقوم بضمان الأمن في هذه المناطق.

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة تجري اتصالات دائمة على هامش العمل في أجهزة مجموعة دعم سوريا في جنيف، قائلاً: “إنهم موجودون هناك (في جنيف) ويجرون لقاءات لمجموعات خاصة بالمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. وعلى هامش عمل هذه المجموعات يجرون دائما محادثات، بما في ذلك في إطار ثلاثي يضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة”. (RT)

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