” هاكر ” بلجيكي يحاول إغواء ميلانيا ترامب !

حاول #هاكر بلجيكي التحرش افتراضيا بسيدة #الولايات_المتحدة الأولى ودعاها لضيافته وأغواها في رسالته بوجود كازينو وفنادق في مدينته لا تقل جمالا عما هي عليه في #لاس_فيغاس.

وتمكن الهاكر ولقبه Inti de Ceukelaire من اختراق كل “حواجز السرية” في موقع فيسبوك وحصل على عنوان البريد الالكتروني للسيدة ترامب وأرسل لها الرسالة الالكترونية ومن ثم قام بنشر النص على صفحته في تويتر.

وقال الرجل بافتخار مخاطبا زوجة الرئيس الأمريكي وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “مدينة آلست هي لاس فيغاس البلجيكية. كل شيء متوفر للأثرياء بما في ذلك الكازينوهات والفنادق الفاخرة. لا تهدري وقتك هباء في بروكسل. لماذا لا تغادري جهنم هذه وتنتقلي إلى الجنة الحقيقية الموجودة فقط على بعد 30 دقيقة بالسيارة؟ تناسي ترامب فلدينا هنا دوزي – ( اسم الدلع والتحبب للسيد ديزي عمدة مدينة آلست)”.

ومن المعروف أن السيدة ميلانا ترامب ترافق في الوقت الراهن زوجها دونالد ترامب في زيارة لعاصمة بلجيكا بروكسل.

عكس السير