ألمانيا : الشرطة تطلق النار على لاجئ سوري مخمور هددها بسكين

أطلق ضابط شرطة النار على لاجئ سوري، في العاصمة الألمانية برلين، يوم أمس الجمعة، ما أدى إلى نقله للمستشفى.

صحيفة “برلينر تسايتونغ” نقلت عن المتحدث باسم الشرطة، “توماس نويندورف”، قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري (22 عاماً)، حاول بوقت مبكر من يوم الجمعة، تحطيم مرآة جانبية لإحدى السيارات في شارع “ارنولفشتراسه”.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاجئ السوري هدد الشرطة بالسكين، بعد أن حاولت إيقافه، فقامت بإطلاق النار على فخذه.

ونقل الشاب إلى المستشفى، دون وجود خطر على حياته.

ولم تبين الشرطة دوافع الشاب، إلا أن المتحدث باسمها قال إن “المهاجم ترك انطباعاً أنه في حالة سكر وحيرة”.

وختمت الصحيفة بالقول إن اللاجئ السوري غير مسجل في برلين، بل في ولاية أخرى.

عكس السير