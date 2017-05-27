ألمانيا : القبض ” رجل إطفاء ” افتعل عدة حرائق و تسبب بخسائر كبيرة !

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة ترير، غربي ألمانيا، يوم الأربعاء (24/5) القبض على رجل إطفاء، يقوم بافتعال حرائق منذ شباط 2016.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب الألماني (28 عاماً) الذي ألقت الشرطة القبض عليه، افتعل 14 حريقاً، متسبباً بخسارات مالية كبيرة، لم يتم حصرها بعد.

وأكدت أنه كبد في أحد الحرائق التي افتعلها خسائر بلغت قيمتها 50 ألف يورو.

وبحسب المجلة، فقد أظهرت التحقيقات أن الشاب يعمل رجل إطفاء، وألقي القبض عليه في ليلة كان يشعل فيها حريقاً بحديقة أحد المنازل.

عكس السير