ألمانيا : القبض على ثلاثة لاجئين بينهم سوري شاركوا بضرب شاب ألماني ” استفز فتاة “

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة لاجئين، اثنان منهما عراقيان والثالث سوري، بعد ضربهم شاباً ألمانياً، في مدينة فرايبورغ جنوبي البلاد.

وسائل إعلام ألمانية محلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شابين ألمانيين قاما “باستفزاز لفظي” بحق فتاة ومجموعة من المراهقين كانوا بصحبتها بتاريخ (14/5)، الأمر الذي دفع أصدقاء الفتاة للانصراف والعودة ومعهم 10 أشخاص.

وحاول الشابان الألمانيان الهرب، إلا أن واحداً منهما وقع في يد المجموعة التي أوسعته ركلاً وشتماً وضرباً باستخدام هراوة، قبل أن تلوذ بالفرار.

وتمكنت الشرطة عند وصولها من إلقاء القبض على شاب عراقي، يبلغ من من العمر 18 عاماً، وبعد التحقيق معه تم إلقاء القبض على شابين آخرين، شاركا بالحادثة، أحدهما سوري (17 عاماً)، والآخر عراقي (23 عاماً).

وطلبت الشرطة ممن يملك أية معلومات عن الحادثة، التواصل معها عبر الرقم 07618824421.

عكس السير