أمريكا : لبناني على صلة بحزب الله اعترف بضلوعه في غسل أموال

اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بجماعة حزب الله، في تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.

وقال الادعاء الأمريكي، يوم الجمعة، إن جوزيف أسمر، وهو من بيروت ويبلغ من العمر 43 عاماً، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو.

وكان أسمر اعتقل في باريس في، تشرين الأول عام 2015، وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد 14 شهراً.

وقال آرون ألتمان محامي أسمر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن موكله “أقر بالمسؤولية عن أفعاله ويتوق لأن يواصل حياته. وهو، قبل أي شيء، يفتقد أسرته ويصلي من أجل أن يلتئم شمله بها في المستقبل القريب”.

وتم توجيه الاتهام لأسمر بعد نصب فخ للقبض عليه وعلى سيدة الأعمال اللبنانية “إيمان القبيسي” في عملية استمرت عامين، التقيا خلالها بضابط من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تظاهر بأنه تاجر مخدرات.

وقال الادعاء إن أسمر زعم أنه محام وله صلات بمصارف في أوروبا والشرق الأوسط تمكنه من غسل الأموال، وإن بإمكانه استغلال صلاته بحزب الله لتأمين شحنات المخدرات.

وقال الادعاء إن ضباطاً سريين قدموا لأسمر وشركائه 400 ألف دولار، زعموا أنهم جنوها من تجارة المخدرات لغسلها مقابل عمولة.

ويواجه أسمر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، ولم يتحدد موعد بعد للنطق بالحكم. أما محاكمة القبيسي فما زالت جارية. (REUTERS)

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