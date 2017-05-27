إشبيلية يوافق على رحيل سامباولي لتدريب الأرجنتين

توصل إشبيلية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لاتفاق مبدئي بشأن فسخ عقد المدرب #خورخي_سامباولي مع النادي الأندلسي، ليتولى مسؤولية منتخب “الألبيسيليستي”.

وذكر إشبيلية في بيان: “هذا الاتفاق المبدئي ويتبقى تحرير وتقديم المستندات اللازمة، التي ينبغي التوقيع عليها بحلول الأول من يونيو (حزيران) المقبل”.

وأشار البيان أيضاً إلى أنه خلال المفاوضات لم تتم مناقشة قيمة الشرط الجزائي لعقد المدير الفني بأي حال من الأحوال.

وكان رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة، كلاوديو تابيا، ونائبه، دانييل أنغيليتشي، وصلا إلى إشبيلية مؤخراً للتفاوض مع مسؤولي النادي الأندلسي بشأن فسخ عقد سامباولي.

وكان تابيا وأنغيليتشي يرغبان في تقسيط قيمة الشرط الجزائي البالغة 1.5 مليون يورو في عقد سامباولي مع إشبيلية أو خفضها، بعد الاتفاق مع المدرب الوطني على قيادة منتخب بلاده، لكن النادي الإسباني أصر على دفع القيمة كاملة.

وكان عقد سامباولي مع إشبيلية سينتهي في يونيو (حزيران) 2018.

ويخطط الاتحاد الأرجنتيني للعبة لتقديم سامباولي رسمياً كمدرب للمنتخب الوطني في الأول من يونيو، بحسب وسائل إعلام أرجنتينية، ليخلف بذلك إدغاردو باوزا، مدرب منتخب الإمارات الحالي. ( EFE )

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