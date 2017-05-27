إعتراض مقاتلتين روسيتين في المجال الجوي البريطاني !

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أمرت بإطلاق مقاتلتين بريطانيتين من قاعدة لسلاح الجو الملكي في اسكتلندا السبت، بعد توغل طائرتين روسيتين.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان: “انطلقت مقاتلتان من طراز تايفون من قاعدة لوسيماوث لسلاح الجو الملكي هذا الصباح في إطار مهام الرد السريع بعد أن دخلت طائرتان روسيتان المجال الجوي البريطاني”.

وأضاف البيان: “عادت المقاتلتان الآن بسلام إلى لوسيماوث”.

وكثيراً ما تطلق بريطانيا مقاتلات لاعتراض طائرات روسية قرب مجالها الجوي.

يشار إلى أن حالات اعتراض حلف شمال الأطلسي لطائرات روسية زاد في السنوات الأخيرة وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو جراء أزمة أوكرانيا. (REUTERS)

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