البرازيلي ماكسويل يقرر اعتزال كرة القدم

يخوض الدولي البرازيلي السابق #ماكسويل، مباراته الأخيرة اليوم السبت، مع فريقه #باريس_سان_جيرمان الفرنسي أمام أنجيه، في نهائي كأس #فرنسا، قبل أن يسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت 17 عاماً.

وبدأ ماكسويل (36 عاماً) مسيرته في أوروبا وهو لا يزال شاباً، حينما انضم لأياكس الهولندي في 2001 قادماً من كروزيرو البرازيلي.

ولعب المدافع في 4 دوريات أوروبية مختلفة هي الهولندي والإيطالي والإسباني والفرنسي.

وحصد ماكسويل أكثر من 20 لقباً جماعياً وطوال 589 مباراة لعبها في أوروبا لم يحصل أبداً على بطاقة حمراء.

وقال اللاعب أثناء تكريمه في مباراة الدوري الأخيرة له أمام كاين السبت الماضي: “باريس سان جيرمان سيظل دائماً في قلبي وحديقة الأمراء ستظل دائماً منزلي”.

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