الذهب عند أعلى مستوى بفعل الضبابية السياسية

ارتفع الذهب لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع وسط حالة من الضبابية السياسية التي دفعت المستثمرين إلى تفضيل المعدن الأصفر على الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى مثل الأسهم.

وقال كارستن مينكه المحلل لدى جوليوس باير في زوريخ “ثمة جلبة سياسية مصدرها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب والإدارة الأمريكية وهناك بعض الضبابية في الأسواق بصفة عامة مما يدعم الذهب. والأسهم منخفضة أيضا”.

ويواجه زعماء دول العالم الثرية محادثات صعبة مع ترامب في قمة مجموعة السبع في صقلية يوم الجمعة بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي حلفاء في حلف شمال الأطلسي وندد بالسياسات التجارية الألمانية يوم الخميس.

وغالبا ما يفضل المستثمرون الذهب خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1268.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1819 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الأول من مايو أيار. ويتجه المعدن لإنهاء الأسبوع على صعود يقارب واحدا بالمئة ليسجل ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1268.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 956.99 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته في شهر. وزاد المعدن 1.8 بالمئة على مدى الأسبوع.

وصعدت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية وتتجه للارتفاع 3.1 بالمئة هذا الأسبوع لتسجل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف أبريل نيسان.

وزاد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 788.10 دولار للأوقية وكسب 3.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع في أول زيادة أسبوعية هذا الشهر. (REUTERS)

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