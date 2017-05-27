الرئيس التركي يزيل كلمة ” أرينا ” من ملاعب بشكتاش و غلطة سراي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أعطى تعلميات لإزالة كلمة “أرينا” من أي ملعب كرة قدم في البلاد، وهو الأمر الذي سيطال ملعبي بشكتاش وغلطة سراي.

وأوضح أردوغان خلال كلمة له في إسطنبول: “أنا ضد كلمة ‘أرينا’. أتعلمون ماذا كان يحدث في حلبات القتال؟ الحيوانات كانت تمزق البشر لأشلاء”، وذلك في إشارة لساحات القتال الرومانية التي اقتبس منها هذا اللفظ.

وأكد أمام مجموعة من خريجي المدارس الدينية: “هذه الكلمة ليس لها وجود في لغتنا. أنظروا لتعريفها. لا يمكن أن يكون هناك شيء بهذا الشكل”.

وأكد الرئيس التركي أنه أصدر توجيهاته لوزير الرياضة بإزالة كلمة “أرينا” من جميع ملاعب كرة القدم في البلاد.

يذكر أن فريقي بشكتاش وغلطة سراي يلعبان على ملعبي “فودافون أرينا” و”ترك تيليكوم أرينا” على الترتيب. ( EFE )

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