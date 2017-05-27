السيسي يتهم مقاتلي حلب بقتل الأقباط في المنيا ! ( فيديو )

زعم رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، أن “المقاتلين الذين خرجوا من حلب” قدموا إلى مصر، لافتاً بشكل غير مباشر إلى أنهم متورطون بقتل الأقباط في محافظة المنيا.
وقال السيسي بعد الحادثة، إن الهدف مما حصل هو “إسقاط الدولة المصرية”، وأضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية: “منذ 5 أشهر وجهت الأجهزة الأمنية باليقظة، فمهمة العناصر الإرهابية في سوريا انتهت، وأول ما المقاتلين خرجوا من حلب منذ 5 شهور حذرت الأجهزة ان بعضاً من هؤلاء الإرهابيين سيأتون إلي مصر وسيتحركون في اتجاه سيناء باتجاه الحدود الغربية”.
وأضاف: “هذا كلام ليس جديدًا، فالإرهاب يسعي إلي إحداث فتنة بين الأقباط والمسلمين، وإظهار الدولة المصرية بأنها لا تحمي الأقباط وغير قادرة علي ذلك، وتلك الرسالة يعملون عليها منذ أحداث كنيستي طنطا والإسكندرية، والهدف كسر التماسك بين الشعب المصري”.
وكان قتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، وأصيب عشرات آخرون، يوم أمس الجمعة، بعد أن فتح ملثمون النار على مجموعة من الأقباط كانوا في طريقهم إلى دير بصعيد مصر (محافظة المنيا)، بحسب وزارة الصحة المصرية.
حشيش مصري مخلوط
لابد من أثبات .. الاتهام لمجرد الاتهام غير مقبول .. مقاتلين حلب ليس لهم علاقة بداعش لان مقاتلي حلب طردو داعش من حلب عام 2014 .. كما أن مقاتلي حلب ليسو من الاخوان المسلمين ، لو كانو من الاخوان المسلمين لقامت تركيا بمساعدتهم . ينبغي للرئيس المصري عدم أستعداء الشعب السوري بهذا الشكل .. عليه أن يحل مشاكله مع الإرهابيين في بلاده بعيدآ عن سوريا وشعبها .
أذا كان السيسي يحمل الاخوان المسلمين مسئولية الاٍرهاب ، فأن هذه الجماعة خرجت من مصر وليس سوريا .. المطلوب من السيسي أن يكون عقلانيآ ويواجه الاٍرهاب في بلاده بدل من كيل الاتهامات للشعوب الاخرى .
مقاتلي حلب أنسحبو الى ” ريف حلب الغربي ” ولازالو موجودين حتى اليوم يدافعون عن أرضهم وعرضهم .. وليس صحيح أنهم ذهبو الى مصر .. وكلام السيسي كلام فارغ بلا أدلة ومحاولة لتصدير مشاكله الى دول أخرى !
شو جاب مقاتلي حلب إلى مصر يا بهيمة مصر عبدالفتاح السيسي 🤔
السوري ممنوع يفوت على مصر ، كيف دخل مقاتلوا حلب إلى مصر ؟ لما هو رمي بلاوي وخلاص
يلي عبيسأل شو جاب مقاتلين حلب لمصر بقلو زيما اجو مقاتلين ليبيا و الشيشان و افغانستان عحلب يا فهمندار عصرك