الشرطة العراقية تحظر ارتداء النقاب في المناطق المحررة من الموصل

أعلن العميد الركن واثق الحمداني، قائد شرطة محافظة نينوى شمال العراق، عن حظر ارتداء النقاب في المناطق المحررة من مدينة الموصل.

وأرجع الحمداني القرار إلى “تكرار ضبط عناصر من (داعش) الإرهابي في تلك المناطق متنكرين بأزياء نسائية بينها النقاب”.

وأوضح أن “عناصر داعش بدأوا يتسللون من الأحياء التي يتحصنون بها إلى المناطق المحررة وتحديدا الجانب الأيسر (الشرقي)، إذ يرتدون أزياء نسائية ويتخفون خلف النقاب الذي كان قد فرضه التنظيم على سكان الموصل”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اقتحام قواته آخر ثلاثة أحياء يتحصن فيها تنظيم الدولة “داعش” غربي الموصل.

وقال إن “القوات المشتركة اقتحمت أحياء الشفاء والمستشفى الجمهوري، والزنجيلي، والصحة الأولى”.

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر عسكري عراقي، أنه للمرة الأولى توقف بث إذاعة “البيان” المنبثقة عن ما يسمى “ولاية نينوى” التابعة للتنظيم، بعد مضي ثلاث سنوات على إطلاق بثها من مركز الموصل.

وقال المقدم في الجيش، عبد السلام الجبوري، للأناضول، إن “إذاعة البيان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي توقفت عن البث صباح اليوم”.

وأضاف “الإذاعة كانت تبث آيات من القرآن الكريم وبعض الأناشيد الحماسية، إضافة إلى أخبار المعارك الدائرة بمركز الموصل لغاية عصر يوم أمس الأحد”.

يشار إلى أن إذاعة “البيان” أطلقت بثها في نهاية تموز 2014 من مبنى إذاعة الزهور شرقي الموصل، والتي وضع داعش يده عليها بكافة معداتها عند سيطرته على المدينة حينها، وكانت إذاعة تابعة لدائرة بلدية الموصل.

* الصورة : فلكسات دعوية لداعش في الموصل

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