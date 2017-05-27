المغنية الأمريكية أريانا غراندي ستحيي حفلاً في مانشستر من أجل ضحايا الهجوم الانتحاري

قالت مغنية البوب الأمريكية #أريانا_غراندي إنها ستحيي حفلا خيريا في مدينة #مانشستر البريطانية لصالح ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف حفلها في المدينة يوم الاثنين الماضي.

وقالت غراندي (23 عاما) في رسالة على حسابها على موقع انستغرام إن موعد ذلك الحفل لم يتحدد بعد.

ووقع التفجير الانتحاري عقب انتهاء غراندي من الغناء مباشرة وقتل 22 شخصا وأصاب أكثر من مئة كثير منهم صبية وشبان، وألغت جراندي بعد ذلك عدة حفلات كان من المقرر أن تحييها في لندن وأوروبا حتى الخامس من يونيو حزيران.

وكتبت غراندي “سأعود لمدينة مانشستر التي تتحلى بشجاعة استثنائية لقضاء وقت مع المعجبين لإحياء حفل خيري تكريما للضحايا ولجمع أموال لأسرهم… ستكون لدي تفاصيل أخبركم بها بمجرد تأكيد كل شيء”.

وقال المغني ليام جالاجر أحد أبناء مانشستر الذي كان عضوا أساسيا في فريق أواسيس إنه سيتبرع بعائدات حفل يحييه يوم الثلاثاء في المدينة لصندوق يدعم الضحايا وأسرهم.

وكتب على تويتر إنه “في صدمة تامة ويشعر بأسى بالغ” من الهجوم. ( reuters )

عكس السير