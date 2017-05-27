انتقادات قاسية من كارلوس تيفيز لكرة القدم الصينية

وجه الارجنتيني #كارلوس_تيفيز انتقادات الى كرة القدم الصينية حيث يلعب مع فريق #شنغهاي_شينخوا ، وقال انها لن تتمكن من منافسة كرة القدم الاوروبية قبل خمسين سنة.

ووصف تيفيز في حديث الى شبكة موفيستار بارتيدازو الاسبانية اللاعبين الصينيين بـ “الساذجين وغير الجاهزين بدنيا”، واتهمهم “بارتكاب اخطاء قاسية احيانا عن غير قصد (…) ويتسببون بالألم لأنهم يلعبون بوحشية”.

وأضاف تيفيز “لا اعتقد ان (السوبر ليغ الصيني) الدوري هناك قادر على منافسة البطولات الكبرى الاوروبية، حتى لو تم استقدام اللاعبين النجوم. اعتقد ان كرة القدم مختلفة لديهم، والناس هناك يعيشونها بطريقة مختلفة. ولا اتوقع حصول تقدم في السنوات الخمسين المقبلة”.

وكان زميل تيفيز في الفريق الدولي الصيني كين تشنغ عوقب من قبل ناديه لقيامه بدهس قدم البلجيكي اكسيل فيتسيل لاعب فريق تيانجين كوانجيان.

يذكر ان تيفيز انتقل الى الصين في بداية السنة الحالية، بالتزامن مع طلب السلطات الصينية من النوادي الاهتمام بقطاع الناشئين والعمل على تحضير اجيال جديدة، بدلا من الانفاق في شكل كامل على ضم اللاعبين الاجانب (تم انفاق 388 مليون يورو في هذا السياق).

الا ان هذه التصريحات لن تزيد من تردي صورة تيفيز في الصين، الذي كان تعرض للانتقادات الشهر الماضي، لقيامه بزيارة ديزني لاند وقت كان موقوفا مباراة واحدة.

وختم المهاجم الارجنتيني الذي إنتقل الى شنغهاي شينخوا قادما من بوكا جونيور في آواخر 2016، في صفقة بلغت 10,5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية مع راتب سنوي قدرته وسائل الإعلام الأرجنتينية بـ38 مليون يورو، أي أكثر مما يتقاضاه كل من نجمي برشلونة وريال مدريد الاسبانيين الأرجنتيني الأخر ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، متوقعا حصول تحسن على رغم اقراره بعدم اندماجه مع كرة القدم الصينية “المختلفة كثيرا عن كرة القدم التي اعرفها”. ( AFP )

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