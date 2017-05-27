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بالفيديو .. إليسا تكشف أنها تصوم في شهر رمضان و تستمع بالموائد الرمضانية

‏1 دقيقة مضت كوكتيل اضف تعليق

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تصوم في #شهر_رمضان المبارك وتلتزم بذلك في كل عام، وذلك خلال حفل عشاء إطلاق العدسات اللاصقة التي هي الوجه الاعلاني لها حيث قالت: “أصوم طوال النهار فلا أنقطع عن تناول المياه أو تناول تفاحة، ولكنني لا أتناول الغداء أو الإفطار الصباحي”.

وأضافت مشددةً على أنها تستمع كثيرًا بدعوتها على الموائد الرمضانية من قبل أصدقائها المسلمين، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الطوائف والمذاهب في لبنان والكل يتعايش مع بعضه البعض بحب وسلام.

وأصدرت مؤخراً إليسا ترنيمة تحمل عنوان “أنت الطهر يا مريم”، من كلمات وألحان شقيقها كميل خوري.

 

 

 

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