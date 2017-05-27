بالفيديو .. حادث سير مروع في الأردن بعد اصطدام عدد كبير من السيارات

تسبب تدهور مركبة كبيرة الحجم ” قلاب” بحادث سير مروع في بلدة إيدون شمال #الأردن، حيث اصطدمت المركبة بعشرات السيارات المتوقفة في الطريق ونتج عنها إصابة 20 شخصا.

وأعلنت مديرية دفاع مدني #إربد في بيان أنها بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : ” تعاملت مع حادث فقدان سيطرة القلاب مما أدى إلى اصطدامه بمجموعة من السيارات عددها 27 مركبة متوسطة وصغيرة نتج عنها 20 إصابة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري وجميعهم حالتهم العامة متوسطة ما بين جروح ورضوض وكسور”.

وبحسب المعلومات التي أفاد بها شهود عيان فإن “سائق القلاب فقد السيطرة عليه عند الإشارة الضوئية بالقرب من مسجد البلدة الكبير وعند محاولته تجنب المركبات المتوقفة عند الإشارة الضوئية خرج عن مساره واصطدم بالمركبات المتوقفة على جانب الطريق ما أدى إلى وقوع 20 إصابة مختلفة، حيث حال القدر دون وقوع وفيات في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمركبات”.

عكس السير