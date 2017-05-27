بالفيديو .. مراسل أمريكي ” يبتلع حشرة ” على الهواء !

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تعرض مراسل تلفزيوني لموقف محرج أثناء تقديمه تقريرًا عن مبارة لكرة السلة في الدوري الأميركي، وذلك بعد ابتلاعه حشرة على الهواء، مما أصابه بالاختناق.

وانتشر فيديو يظهر المراسل مايكل إيفيس أثناء ابتلاعه لحشرة على الهواء، في بث مباشر أثناء تقديمه تقريرًا عن مبارة في دوري كرة السلة الأميركي فى #تكساس بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، وقد توقف المراسل للحظات عن الحديث، بعدها استكمل تقريره، ولكن شيئًا ما قد حدث ليصاب بالاختناق بعدها.

وقد سخر المراسل من الواقعة مع مذيعة التلفزيون ” ليزا كيرني ” قائلاً: الحشرات لا تهتم إذا كنت تظهر على شاشة التليفزيون الوطني في بث مباشر أم لا، فيما طلبت المذيعة من فريق العمل الذي معه مساعدته بكوب من الماء.

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