بروكسل : زوج رئيس وزراء لوكسمبورغ يظهر في الصورة الجماعية مع ” زوجات زعماء حلف الناتو “

لفت انتباه المصورين الرجل الذي وقف أول أمس الخميس مع زوجات زعماء حلف شمال الأطلسي، في أثناء التقاط صورة جماعية لهن على هامش انعقاد القمة الأخيرة للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ففي الـ 25 من مايو الجاري، وعلى هامش انعقاد القمة، التفت زوجات زعماء الحلف حول الملكة “ماتيلدا” زوجة عاهل بلجيكا، لالتقاط صورة جماعية، إلا أن وكالات إعلام تناقلت صورة أظهرت رجلا يقف بين زوجات الزعماء، لتثير هذه الصورة تساؤلات كثيرة حول سبب ظهور هذا الرجل فيها.

وتبين فيما بعد أن الرجل الظاهر في الصورة هو مثلي الجنس، يدعى غوثيي غيستناي، ووقف إلى جانب زوجات الزعماء بصفته “شريكاً جنسياً” لرئيس وزراء في لوكسمبورغ، كزافييه بيتل.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان لوكسمبورغ وافق، في يونيو 2014، على قانون يسمح بزواج المثليين، إضافة إلى حق التبني. (SPUTNIK)

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