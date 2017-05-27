بشار الجعفري : السيادة السورية مصونة .. و العرب و المسلمون لم يعد لهم ثقل

قال بشار الجعفري مندوب بشار الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة إن العرب والمسلمين لم يعد لهم ثقل، بل يمكن توظيف بعضهم ضد بعض ولم تعد لهم كتلة ضاغطة في الأمم المتحدة.

وزعم الجعفري خلال ورشة عمل عقدت في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق، أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف بحسب ما نقل عنه إعلام النظام: “سوريا أفشلت مخططات الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة لهذا فإن ما يجري فيها يعتبر تصفية حسابات بين هذه الدول وسوريا”.

واعتبر أن تحالف سوريا مع روسيا قديم ومتين وأن “السيادة السورية مصونة، في حين أن وجود قوات أجنبية على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو انتهاك وعدوان على سيادتها”.

كما زعم أن نظامه له “اليد العليا في مسألة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن وفق القانون الدولي كدولة ذات سيادة عملت بشراكة مع دولة أخرى وهو أمر مسوغ”.

عكس السير