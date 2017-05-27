تشيلسي يتوج بالدوري بأعلى رصيد من الانتصارات في تاريخ أبطال الدوري الإنكليزي

توّج نادي #تشيلسي بإشراف مدربه الإيطالي #انطونيو_كونتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز محققًا أعلى رصيد من الانتصارات في تاريخ أبطال المسابقة منذ إنطلاقها في عام 1992.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا صن ” البريطانية، فإن “البلوز” أنهى سباق الدوري متربعًا على عرشه برصيد 30 انتصارًا، ليكون البطل الوحيد الذي ينجح في تحقيق هذا العدد من الانتصارات منذ إنطلاق نسخة الدوري الممتاز، كاسرًا رقمه النقطي السابق الذي حققه في موسم (2016-2017 ) بحسب صحيفة إيلاف، حتى انه تفوق على نادي أرسنال الذي نال اللقب موسم (2003-2004) من دون هزيمة، مكتفيًا بتحقيقه لـ 26 انتصارًا فقط.

كما تفوق نادي تشيلسي مع كونتي على نسخة تشيلسي تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما نال اللقب عامي 2005 و 2006 بتحقيقه لـ 29 انتصارًا ، ثم يأتي بعدهم ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اللذان توّجا بالدوري الممتاز برصيد 28 انتصارًا .

أما نادي ليستر سيتي الذي حقق لقب الدوري الممتاز الموسم المنصرم، فحقق البطولة بعد فوزه بـ 23 مباراة فقط، في حين أن نادي بلاكبيرن روفرز حقق البطولة في موسم (1994-1995) برصيد 27 انتصاراً.

عكس السير