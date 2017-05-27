جهل منقطع النظير .. فضيحة ثقافية على شاشة التلفزيون السوري ! ( فيديو )

أثار سؤال طرح خلال برنامج “مسابقات” على شاشة قناة سما (الدنيا) النظامية، عاصفة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بتحويل مؤسس ديانة قديمة في قارة آسيا قبل مئات السنين، لفيلسوف ألماني شهير.
ولم يكتف نظام بشار الأسد بقتل السوريين، وإعلامه بتضليلهم، بل تجاوز برنامج “سؤال” الأمر، لينتقل إلى مرحلة التجهيل وتعميم الغباء غير المسبوق الذي أنتج هذه المعلومة.
أما السؤال الذي طرحه البرنامج فهو: “من هو زرادشت، وما هي جنسيته”، وكانت الإجابات محصورة بين كونه شاعراً فرنسياً أو فيلسوفاً ألمانياً.
وذكرت صفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما رصد عكس السير، أن إحدى المتصلات اختارت الإجابة الثانية، وفازت بـ “هاتف هواوي”.
وزرادشت، هو فيلسوف آسيوي إيراني ومؤسس الديانة الزرادشتية، أعيد تاريخ ولادته للفترة بين 1500 و 550 قبل الميلاد، وقد عاش في مناطق أذربيجان وإيران الحالية، وظلت تعاليمه وديانته هي المنتشرة في مناطق واسعة من وسط آسيا إلى موطنه الأصلي إیران، حتى ظهور الإسلام.
ويبدو أن القائمين على البرنامج من معدين ومذيعين، خلطوا من فرط ثقافتهم واطلاعهم، بين الفيلسوف الإيراني زرادشت، والفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه (1844-1900)، مؤلف كتاب “هكذا تكلم زرادشت”.
عدنان ابراهيم يتحدث عن كون ذرادشت نبياً ودينه ديناً إلهياً
عن زرادشت و الزرادشتية
لا انتو ما فهمتوا عليهن مهوا سافر بالبلم واخد جنسية المانية !!!!!!!
تحياتي إلى كاتب الخبر، دخلت لأعلق بأنهم خلطوه بنيتشه فوجدت ذلك مكتوب في المقال.
عادي… من فترة كان في احد القيقان يلي مفكر حالو صحفي عم يشرح لحدا عن الفرق بين حلف الناتو وحلف شمال الاطلسي !!!! وقام عكس السير مشكورا بنشر الفضيحة !!
حتى في موضة جديدة نازلة عالسوق برعاية الخميني عم يدعوا انو النبي غير عربي لان جدو ابراهيم عليه السلام!!
الذي كتب عن زرادشت وهو نيتشه كان فيلسوفاً ألمانياً ، أما زرادشت فمن أصول فارسية
هذا يذكرني بأحد ضباط الجيش المصري لما جعل من صلاح الدين الأيوبي قائداً لمعركة ذي قار
ثقافة ابو حافيز، لو كان السؤال اي عرق أطيب الريان ولا بردى كنت شفت نص الساحل جاوب صح، طبعاً كل واحد حسب السكرة.
قناة حمير
يعني شو بتتوقع من هيك أعلام مخابراتي من يوم يومن جحاش هنن والحهة المسؤوله عنن هدول خرج يقودوا دوله وشعب هدول المستوى الفكري للناس المستلمين مفاصل ما يدعى الدوله او الحكوميه متدني جدا لكن بالمقابل المستوى الاجرامي مرتفع جدا جدا