جيرارد : كلوب سيجلب النجوم إلى ليفربول

أكد أسطورة #ليفربول #ستيفن_جيرارد، أن المدرب #يورغن_كلوب، سيجلب أفضل المواهب الأوروبية، مشيرا إلى أن الفريق يعد “محظوظا” لأن لديه مدربا مثله.

وذكر قائد الفريق السابق، الذي يتولى حاليا تدريب فريق تحت 18 عاما بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، أن ليفربول الذي أنهى البريميرليغ في المركز الرابع، بات في الوضع الأمثل لجذب المواهب بفضل جهود مدربه الألماني.

وعاد جيرارد، إلى ملعب أنفيلد من جديد في فبراير الماضي للعمل مدربا أكاديميا، ثم تولى في أبريل الماضي تدريب فريق تحت 18 عاما بالنادي.

وكان كلوب قد نصح جيرارد (36 عاما) بتولي هذه المهمة، وأكد المدرب الألماني في تصريحات لصحيفة تايمز أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل مساعدته.

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